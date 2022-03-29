АЗРК предлагает вывести FlyArystan из состава авиакомпании Air Astana

На внутреннем рынке авиаперевозок наибольшая доля, или более 80%, приходится на авиакомпании с госучастием группы компаний «Самрук-Казына», а именно Air Astana, со структурным подразделением FlyArystan и Qazaq Air.

Остальная доля приходится на АО Scat и остальные три авиакомпании: «Южное небо», «Жезказган-Эйр», «Жетысу».

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что Qazaq Air была создана и оснащена специальным флотом для развития низкоинтенсивных социально значимых авиамаршрутов в целях повышения деловой активности населения регионов Казахстана.