16:07 29.03.2022
АЗРК предлагает вывести FlyArystan из состава авиакомпании Air Astana
Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил, что предлагается вывести FlyArystan из состава авиакомпании Air Astana в отдельное юридическое лицо с последующей реализацией 51% акций на аукционных торгах, передает Zakon.kz.
На внутреннем рынке авиаперевозок наибольшая доля, или более 80%, приходится на авиакомпании с госучастием группы компаний «Самрук-Казына», а именно Air Astana, со структурным подразделением FlyArystan и Qazaq Air.
Остальная доля приходится на АО Scat и остальные три авиакомпании: «Южное небо», «Жезказган-Эйр», «Жетысу».
Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что Qazaq Air была создана и оснащена специальным флотом для развития низкоинтенсивных социально значимых авиамаршрутов в целях повышения деловой активности населения регионов Казахстана.
С 2020 года Qazaq Air приступила к обслуживанию субсидируемых авиамаршрутов и составляет конкуренцию частным авиакомпаниям АО Scat с ее дочерним предприятием АО «Южное небо». Кроме того, на сегодня Qazaq Air осуществляет перелеты на популярных авиамаршрутах: Нур-Султан – Алматы, Алматы – Шымкент, Нур-Султан – Шымкент. В связи с этим предлагается реализовать акции Qazaq Air и вывести FlyArystan как отдельное юридическое лицо, с последующей реализацией 51% акций на аукционных торгах. Это приведет к появлению самостоятельного игрока, увеличению состязательности за клиента между авиакомпаниями, в результате ожидается снижение цен и улучшение сервиса по обслуживанию потребителей. Зампредседателя АЗРК Марат Омаров