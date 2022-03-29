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15:48 29.03.2022

Тенге продолжает укрепляться на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 471,30 тенге, снизившись с утра на 12,44 тенге, передает Zakon.kz.

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,2 тенге, до 5,4 тенге. А курс китайского юаня снизился на 2,12 тенге, до 74,12 тенге.

Торги по евро в последние дни не проводились, его курс установлен Нацбанком в 531,87 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-470 тенге, евро – по 512-520 тенге, российские рубли – по 5,1-5,5 тенге.

Лариса Черненко
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