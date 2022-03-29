Тенге продолжает укрепляться на торгах

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,2 тенге, до 5,4 тенге. А курс китайского юаня снизился на 2,12 тенге, до 74,12 тенге.

Торги по евро в последние дни не проводились, его курс установлен Нацбанком в 531,87 тенге.