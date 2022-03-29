Тренером Новака Джоковича может стать бывший наставник Серены Уильямс

51-летний известный специалист может стать тренером Джоковича уже в ближайшее время, так как сербский теннисист прекратил сотрудничество со своим долголетним тренером Марианом Вайдой, передает Daily Express.

В нынешнем сезоне Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил уже три крупных турнира, среди которых Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. Из-за отсутствия на американских Мастерсах он потерял лидерство в мировом рейтинге, отдав его россиянину Даниилу Медведеву, но спустя три недели снова вернул свое звание лучшего теннисиста планеты.

Фото: Instagram/patrickmouratoglou

Патрик Муратоглу – один из самых авторитетных тренеров в мире тенниса, долгие годы тренировал Серену Уильямс, а также многих ведущих теннисистов. В качестве наставника он привел своих подопечных к победе на 31 турнире Большего шлема в одиночном разряде.

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