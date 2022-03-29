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16:22 29.03.2022

Тренером Новака Джоковича может стать бывший наставник Серены Уильямс

Теннис Тренер Муратоглу Фото: Instagram/djokernole
Француз Патрик Муратоглу, бывший наставник 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема в женском одиночном разряде Серены Уильямс, может на днях стать членом тренерского штаба первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, сообщает Zakon.kz.

51-летний известный специалист может стать тренером Джоковича уже в ближайшее время, так как сербский теннисист прекратил сотрудничество со своим долголетним тренером Марианом Вайдой, передает Daily Express.

В нынешнем сезоне Новак Джокович, не желающий прививаться, пропустил уже три крупных турнира, среди которых Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны. Из-за отсутствия на американских Мастерсах он потерял лидерство в мировом рейтинге, отдав его россиянину Даниилу Медведеву, но спустя три недели снова вернул свое звание лучшего теннисиста планеты.

Теннис Новый тренер Джоковича

Фото: Instagram/patrickmouratoglou

Патрик Муратоглу – один из самых авторитетных тренеров в мире тенниса, долгие годы тренировал Серену Уильямс, а также многих ведущих теннисистов. В качестве наставника он привел своих подопечных к победе на 31 турнире Большего шлема в одиночном разряде.

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