Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Алматы

Видео с места ДТП опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

ДТП на аль-Фараби – Садыкова: по вине пьяного водителя произошло массовое ДТП 28 марта в районе 20:00 в Алматы с участием пяти автомобилей, – говорится под публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где сообщили, что 28 марта водитель Toyota Highlander, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следовал по ул. Саина в западном направлении и западнее ул. Мустафина не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с Toyota Corolla (ехала в попутном направлении).