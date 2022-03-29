16:22 29.03.2022
Массовое ДТП с участием пяти авто произошло в Алматы
Фото: скриншот
В Алматы 28 марта произошло массовое ДТП. Как сообщили в городском департаменте полиции, виновником аварии стал пьяный водитель, передает Zakon.kz.
Видео с места ДТП опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
ДТП на аль-Фараби – Садыкова: по вине пьяного водителя произошло массовое ДТП 28 марта в районе 20:00 в Алматы с участием пяти автомобилей, – говорится под публикацией.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской ДП, где сообщили, что 28 марта водитель Toyota Highlander, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, следовал по ул. Саина в западном направлении и западнее ул. Мустафина не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с Toyota Corolla (ехала в попутном направлении).
После столкновения автомашина Toyota Highlander допустила наезд на стоящую после ДТП автомашину марки Skoda, а Toyota Corolla по инерции допустила наезд на стоящую после ДТП Kia Rio. В результате ДТП пострадал пассажир. Нетрезвый водитель был доставлен в УП Бостандыкского района.Начальник Управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов