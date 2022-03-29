На жалобы о частом переписывании школьных учебников ответили в МОН РК

Председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Гульмира Каримова сообщила, что сейчас ведомство действительно занимается работой по внесению изменений и дополнений как в программы, так и в казахстанские учебники. Она уточнила, что пока эти изменения не внесут в программу, учебники менять не будут.

Мы провели съезды по казахскому языку, математике, истории, для учителей начальных классов, воспитателей дошкольных учреждений. Буквально на следующей неделе планируется съезд для учителей географии. Предлагается очень много хороших моментов, касающихся СОРов и СОЧей, контрольных работ, устных экзаменов. Принято решение, что в программы будут вноситься изменения и дополнения, но это не говорит о том, что мы будем полностью ее переписывать. Гульмира Каримова

Нынешняя программа обучения была составлена преподавателями НИШ, и над ее изменениями сейчас работают больше 200 сотрудников – ученые, преподаватели вузов, практики, сотрудники академии имени Ы. Алтынсарина.