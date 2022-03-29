16:47 29.03.2022
Определены первые победители чемпионата Казахстана по шорт-треку
Фото: olympic.kz
Ольга Тихонова и Нуртилек Кажгали стали первыми золотыми медалистами чемпионата Казахстана по шорт-треку, который стартовал 29 марта в Нур-Султане, сообщает Zakon.kz.
В первый день соревнований завершились забеги на 1500 метров. В женских состязаниях первой стала Ольга Тихонова из Павлодара, сообщает пресс-служба НОК.
«Серебро» оформила Мадина Жанбусинова (Нур-Султан).
На третьей ступени пьедестала почета расположилась Алина Ажгалиева (Западно-Казахстанская область).
Среди мужчин в этой программе лучший результат показал Нуртилек Кажгали (ЗКО). Вторым финишную черту пересек павлодарский спортсмен Еркебулан Шамуханов. Денис Никиша занял третью строчку итогового протокола.
Фото: olympic.kz
Состязания лучших шорт-трекистов Казахстана продлятся до 31 марта.
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