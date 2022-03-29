В Нур-Султане прошло заседание по вопросам соблюдения конституционных прав граждан

На коллегии обсуждены проблемы и причины, способствовавшие незаконному вовлечению лиц в орбиту уголовного преследования.

Разработан комплекс мер по искоренению пыток и применения недозволенных методов следствия, пресечению фактов незаконного начала досудебного расследования.

Правоохранительные органы следствия ориентированы на неукоснительное соблюдение прав граждан в уголовном процессе.

Кроме того, прокуроры, реализуя свой правозащитный потенциал, в текущем году из служебных помещений органов следствия освободили 29 лиц, незаконно доставленных и содержащихся свыше трех часов.

В рамках концепции «слышащего государства» принять все меры по повышению уровня доверия населения к правоохранительным органам, обеспечить беспрепятственное право быть выслушанным всем участникам уголовного процесса. Прокурор Нур-Султана Бауржан Мырзакеров

По итогам работы коллегии поставлен ряд задач по повышению качества досудебного расследования, усилению ведомственного контроля и соблюдению конституционных прав граждан.

В целях оперативного реагирования нужно незамедлительно сообщать об известных фактах незаконного вовлечения лиц в уголовный процесс в прокуратуру города по номеру 71-24-67 (дежурный прокурор), либо по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра, д. 31.