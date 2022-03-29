Публичная диалоговая площадка TALQYLAU запущена при партии AMANAT

Обсуждение проходило в интерактивном формате с трансляцией прямого эфира в социальных сетях.

Партия AMANAT задает новый стандарт публичного диалога – открытого, профессионального и равного. Основное время заседания было отведено дискуссии по трансформации политической системы и переходу на смешанную систему выборов. При этом вопросы спикерам могли задать не только эксперты и участники из зала, но и онлайн-зрители. В целом, поступило более 700 откликов и вопросов.

Открывая первое заседание TALQYLAU, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что озвученные главой государства реформы открывают новую страницу в истории государственного строительства Казахстана.

Фото: AMANAT

Будет изменено законодательство о выборах, что однозначно станет катализатором и основой для демократических преобразований в стране. Упрощение процедур регистрации политических партий даст импульс созданию новых политических движений, и действующие политические объединения будут вынуждены модернизироваться. В этом направлении партия AMANAT уже ведет активную работу. С момента съезда не прошел еще месяц, но озвученные в его ходе задачи и инициативы сегодня уже воплощаются в жизнь, и запуск TALQYLAU – одна из них, – отметил исполнительный секретарь партии.

В свою очередь, член депутатской фракции партии AMANAT Саясат Нурбек отметил, что «впервые обсуждение проходит в прямом эфире, и мы надеемся начать сегодня традицию неструктурированного, не проходящего цензуру открытого диалога. Это очень важно в свете Послания президента, потому что Жаңа Қазақстан надо начинать с новых принципов и новых форматов работы».

Фото: AMANAT

Президент ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» Бану Нургазиева высказала мнение, что построение сильного государства невозможно без сильного общества.

Мы готовы к новым реформам. Все восприняли Послание с воодушевлением, с надеждой, что многое изменится. Мы ожидаем, что совместно с представителями гражданского общества предстоит большая законотворческая работа, – сказала она.

По мнению депутата Мажилиса Берика Абдыгалиулы, нынешнее Послание дает казахстанцам возможность вывести страну на новый уровень.

Но для этого каждый должен начать с себя. Мерой любого решения должны быть интересы людей. Планируя бюджет поселка, района, города, необходимо учитывать интересы каждого человека – это должен быть главный принцип, – отметил народный избранник.

«Когда говорят о «слышащем государстве», мы всегда должны понимать, что при «слышащем государстве» нам нужно «говорящее» общество. Если нет «говорящего» общества, если некому будет говорить, то кого они будут слышать? Теперь нам надо ускорять процесс. Потому что в Послании были заявлены только идеи, а как их будем реализовать, мы должны вместе думать. И важно, что партия AMANAT первые свои изменения начинает с открытой площадки и приглашает нас», – отметил общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін» Мурат Абенов.

Также своим мнением поделились директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов, заместитель директора Института истории государства Комитета науки МОН РК Буркитбай Аяган, депутат Мажилиса Парламента Тилектес Адамбеков и др.

Фото: AMANAT

В последующем заседания TALQYLAU будут проходить в разных форматах – дискуссия, запись подкастов, дебаты. Тематика будет формулироваться по итогам голосования на телеграм-канале Института общественной политики.

Фото: AMANAT

Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан. Кроме того, возможность продолжения дискуссии будет предоставлена в спецрубриках на страницах газет «Айқын» и «Литер».