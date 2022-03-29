Эвакуация казахстанцев из Украины завершена – посольство

Как уточнили в посольстве РК в Украине, на 28 марта из Катовице (Польша) было совершено семь эвакуационных авиарейсов: из Украины были эвакуированы 900 казахстанцев, из которых 743 - вернулись в Казахстан.

В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Пресс-служба Посольства РК в Украине

Седьмой репатриационный рейс с 53 казахстанцами из Катовице в Казахстан вылетел 28 марта.