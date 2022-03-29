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17:43 29.03.2022

Эвакуация казахстанцев из Украины завершена – посольство

украина, казахстанцы, эвакуация, репатриационные рейсы, завершение, посольство Фото: пресс-служба Посольства РК в Украине
Эвакуация граждан Казахстана репатриационными самолетами завершена, сообщили в посольстве РК в Украине, передает Zakon.kz.

Как уточнили в посольстве РК в Украине, на 28 марта из Катовице (Польша) было совершено семь эвакуационных авиарейсов: из Украины были эвакуированы 900 казахстанцев, из которых 743 - вернулись в Казахстан.

В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.Пресс-служба Посольства РК в Украине

Седьмой репатриационный рейс с 53 казахстанцами из Катовице в Казахстан вылетел 28 марта.

Динара Халдарова
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