Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
Эпидситуация
Постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 марта 2022 года.
Согласно изменениям, вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.
Вакцинация переболевших КВИ:
лица, переболевшие любыми формами КВИ, могут прививаться против КВИ однократным курсом вакцинации c интервалом 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией;
лиц с хроническими заболеваниями, относящихся к группе высокого риска по КВИ, рекомендуется прививать полным курсом вакцинации против КВИ;
лица, заболевшие после получения первой дозы вакцины против КВИ, могут привиться второй дозой вакцинации через 3 месяца после выздоровления.
Лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.
При этом, выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.
Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.
Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает 3 месяцев.
Постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 марта 2022 года "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования".
В регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменены следующие требования:
к соблюдению кабинетной системы обучения;
к обязательному соблюдению масочного режима.
Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.
При переходе региона в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.
Опасные отходы
Постановление Правительства РК от 17 марта 2022 года "Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита опасных и других отходов".
Так, на территорию республики не может осуществляться ввоз из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, или вывоз в эти страны опасных отходов, приведенных в разделе 1.2 единого перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Не может осуществляться вывоз опасных отходов в государства – стороны Базельской конвенции и развивающиеся страны, которые в рамках своего законодательства запретили импорт опасных отходов, или если есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, а также в районы южнее 60 градусов южной широты.
Повышение акцизов
Постановлением Правительства РК от 24 марта 2022 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо.
Ставки установлены:
На бензин (за исключением авиационного):
оптовая реализация производителями - 38134 на 1 тонну в тенге;
оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0;
розничная реализация производителями - 38634;
розничная реализация физическими и юридическими лицами - 500;
импорт - 38134;
Дизельное топливо:
оптовая реализация производителями - 35726 на 1 тонну в тенге;
оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0;
розничная реализация производителями - 35 786;
розничная реализация физическими и юридическими лицами - 60;
импорт - 35726.
Обо всех изменениях за неделю можно посмотреть здесь.