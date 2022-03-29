Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта

Эпидситуация

Постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 марта 2022 года.

Согласно изменениям, вакцинации против КВИ не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.

Вакцинация переболевших КВИ:

лица, переболевшие любыми формами КВИ, могут прививаться против КВИ однократным курсом вакцинации c интервалом 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией;

лиц с хроническими заболеваниями, относящихся к группе высокого риска по КВИ, рекомендуется прививать полным курсом вакцинации против КВИ;

лица, заболевшие после получения первой дозы вакцины против КВИ, могут привиться второй дозой вакцинации через 3 месяца после выздоровления.

Лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

При этом, выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации против КВИ составляет не менее 3 месяцев.

Допускается учет полученной ревакцинации в качестве первой дозы профилактических прививок против КВИ при проведении повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает 3 месяцев.

Постановление главного государственного санитарного врача РК от 25 марта 2022 года "О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования".

В регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменены следующие требования:

к соблюдению кабинетной системы обучения; к обязательному соблюдению масочного режима.

Соблюдение масочного режима может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

При переходе региона в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается масочный режим и отмена кабинетной системы обучения, за исключением лабораторных, практических занятий.

Опасные отходы

Постановление Правительства РК от 17 марта 2022 года "Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории Республики Казахстан и транзита опасных и других отходов".

Так, на территорию республики не может осуществляться ввоз из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, или вывоз в эти страны опасных отходов, приведенных в разделе 1.2 единого перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза или вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Не может осуществляться вывоз опасных отходов в государства – стороны Базельской конвенции и развивающиеся страны, которые в рамках своего законодательства запретили импорт опасных отходов, или если есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, а также в районы южнее 60 градусов южной широты.

Повышение акцизов

Постановлением Правительства РК от 24 марта 2022 года внесены изменения в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводов и экологическое топливо.

Ставки установлены:

На бензин (за исключением авиационного):

оптовая реализация производителями - 38134 на 1 тонну в тенге;

оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0;

розничная реализация производителями - 38634;

розничная реализация физическими и юридическими лицами - 500;

импорт - 38134;

Дизельное топливо:

оптовая реализация производителями - 35726 на 1 тонну в тенге;

оптовая реализация физическими и юридическими лицами - 0;

розничная реализация производителями - 35 786;

розничная реализация физическими и юридическими лицами - 60;

импорт - 35726.

Обо всех изменениях за неделю можно посмотреть здесь.