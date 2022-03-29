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18:09 29.03.2022

Касым-Жомарт Токаев созвал тридцатую сессию Ассамблеи народа Казахстана

О созыве тридцатой сессии АНК Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением созвал тридцатую сессию Ассамблеи народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение «О созыве тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана» опубликовано на сайте Акорды.

  1. Созвать тридцатую сессию Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего, 28 апреля 2022 года в Нур-Султане.

  2.  Правительству Республики Казахстан принять меры по организации проведения тридцатой сессии Ассамблеи народа Казахстана, – отмечено в документе.

Также сообщается, что президент созвал тридцать первую сессию Ассамблеи народа Казахстана 29 апреля 2022 года в Нур-Султане с повесткой дня  «Единство народа – основа обновленного Казахстана».

Анастасия Московчук
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