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Законодательство РК
18:43 29.03.2022

Перемещение опасных отходов в ЕАЭС – Токаев подписал закон

флаги Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о трансграничном перемещении опасных отходов через таможенную территорию Евразийского экономического союза, передает Zakon.kz.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза», – сообщает Акорда.

Договор о ЕАЭС предусматривает применение государствами – членами союза единых мер нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Настоящее соглашение распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле государств-членов. Предприниматели, которые экспортируют и импортируют отходы, руководствуются перечнем товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Соблюдение требований соглашения позволит устанавливать единый порядок перемещения опасных отходов между государствами – членами Евразийского экономического союза, а также приведет к экологически обоснованному удалению и переработке опасных отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды.

В кулуарах Сената министр уточнил, что соглашение не допускает захоронения опасных отходов. Предполагается именно безопасное и экологическое удаление этих отходов путем сортировки, подготовки, обработки и переработки.

Елена Беляева
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