Казахстанские велогонщицы завоевали четыре медали в последний день ЧА

На старт групповой гонки спортсменки вышли в двух категориях: женщины-элита и женщины-андеры.

В дисциплине андеров состязания выиграла казахстанка Акпеил Оссим, став чемпионкой Азии. Другая казахстанская участница Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.

В категории элита отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.

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