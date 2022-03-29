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19:20 29.03.2022

Казахстанские велогонщицы завоевали четыре медали в последний день ЧА

Велоспорт ЧА серебро и бронза Фото: olympic.kz
В заключительный день азиатского первенства по велоспорту на шоссе четыре велосипедистки пополнили копилку сборной Казахстана медалями различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

На старт групповой гонки спортсменки вышли в двух категориях: женщины-элита и женщины-андеры.

В дисциплине андеров состязания выиграла казахстанка Акпеил Оссим, став чемпионкой Азии. Другая казахстанская участница Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.

В категории элита отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.

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Куандык Шынасилов
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