19:20 29.03.2022
Казахстанские велогонщицы завоевали четыре медали в последний день ЧА
Фото: olympic.kz
В заключительный день азиатского первенства по велоспорту на шоссе четыре велосипедистки пополнили копилку сборной Казахстана медалями различного достоинства, сообщает Zakon.kz.
На старт групповой гонки спортсменки вышли в двух категориях: женщины-элита и женщины-андеры.
В дисциплине андеров состязания выиграла казахстанка Акпеил Оссим, став чемпионкой Азии. Другая казахстанская участница Светлана Пащенко удостоилась серебряной медали. Замкнула тройку лидеров узбекская велосипедистка Янина Кускова.
В категории элита отметились Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева, заняв второе и третье места соответственно. Лидером гонки стала вьетнамская спортсменка Ти Нгуен.
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