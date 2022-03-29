18:59 29.03.2022
В аэропорту Алматы самолет развернуло ветром
Фото: Zakon.kz
Из-за непогоды в аэропорту Алматы произошел инцидент – самолет авиакомпании Scat развернуло практически на 30 градусов, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях было опубликовано видео, как в момент сильного порыва ветра самолет развернуло практически на 30 градусов.
В авиакомпании отметили, что воздушное судно Boeing 737 авиакомпании Scat находилось на стоянке в аэропорту.
Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденным техническим требованиям. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет, – прокомментировали инцидент представители авиаперевозчика.
Видео: @alibekovkz