В аэропорту Алматы самолет развернуло ветром

В соцсетях было опубликовано видео, как в момент сильного порыва ветра самолет развернуло практически на 30 градусов.

В авиакомпании отметили, что воздушное судно Boeing 737 авиакомпании Scat находилось на стоянке в аэропорту.

Под колесами стояли тормозные колодки, установленные согласно утвержденным техническим требованиям. Пассажиров на борту не находилось. Никаких повреждений нет, – прокомментировали инцидент представители авиаперевозчика.

Видео: @alibekovkz