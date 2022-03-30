Психотерапевт рассказала, как перенесенный коронавирус влияет на психику человека

Специалист отметила, что за время пандемии распространение психических расстройств возросло в разных странах в несколько раз, в том числе и в Казахстане. Это подтверждают результаты многократных исследований.

Есть специальные отчеты, где показываются результаты исследований. Американцы проводили научные исследования, которые показали, что количество психических расстройств возросло в 4-5 раз, причем это касается и невротических легких состояний, и более сложных: психоза с бредом и галлюцинациями. Психотерапевт Жибек Жолдасова

Также, по словам эксперта, в некоторых случаях наблюдаются тяжелые последствия заболевания, такие как приобретенная деменция, причем встречающаяся в раннем возрасте. Это состояние, когда у пациента снижаются память и интеллект после COVID-19.

«То есть коронавирусная инфекция у нас оказалась нейротропным вирусом – она способна повреждать головной мозг, – продолжает врач. – Буквально сегодня у меня была пациентка, очень молодая женщина, нет еще 40 лет, а память отказала совсем. То есть наблюдается тяжелая степень деменции. И с этим надо будет что-то делать».

Специалист отметила, что тревожные депрессивные состояния у обращающихся к врачу сейчас стали наблюдаться в большом количестве. Причем на это повлияло массовое воздействие самой пандемии, то есть в целом ситуация, связанная с ограничением перемещения. Именно изоляция спровоцировала у многих пациентов депрессивные состояния и отдельные расстройства на фоне поражения головного мозга после перенесенной коронавирусной инфекции.

Этого стало сейчас очень много. По-моему, Казахстан относится к странам, где, как минимум, в три раза увеличилось количество психических расстройств, и, конечно, все сейчас пытаются искать выходы. Жибек Жолдасова

Психотерапевт рассказала о свежих исследованиях, данные которых показывают, что на фоне перенесенного COVID-19 в результатах МРТ и КТ головного мозга видны изменения, которые предрасполагают к еще более тяжелым психическим, неврологическим расстройствам. Сейчас врачи во всем мире разрабатывают стратегии для того, чтобы максимальное количество людей либо вылечить, либо уберечь от развития подобных расстройств.

Врач отдельно остановилась и на вопросе лечения данных последствий, перечислив возможные препараты. При этом Жибек Жолдасова подчеркнула, что если обычные лекарственные средства доступны для покупки в аптеке без рецепта, то более серьезные препараты нужно принимать только по назначению врача.

У нас есть широкий выбор препаратов, они находятся в свободной продаже и для них рецепты не требуются. Есть препараты магния, то есть любой человек может пойти в аптеку и приобрести успокаивающее средство. Жибек Жолдасова

Спикер уточнила, что есть препараты травяные, монопрепараты, состоящие из одного вещества, типа пустырника или валерианы, причем разных производителей и дозировок. В комплексных препаратах сочетается несколько видов трав, которые помогают успокоиться. Эти препараты можно принимать длительное время, сколько потребуется, но обычно с первых дней их приема пациенту становится лучше, тревога снижается.

Также, добавила врач, есть отдельная группа растительных препаратов, улучшающих сон, который нарушается от длительных переживаний. Существует группа препаратов, содержащих магний (этот элемент участвует в биохимических процессах головного мозга, поэтому он необходим, чтобы организм быстрее справлялся со стрессовыми ситуациями).

Если эти препараты не помогают и нужно что-то более сильное, когда состояние подавленности, стресса, страха длится более двух недель, пора обратиться к врачу, не стоит с этим затягивать. Существуют психотропные препараты (антидепрессанты, антипсихотики, транквилизаторы). Все эти препараты воздействуют на головной мозг (их существует множество видов), антидепрессанты еще способствуют тому, чтобы повышался уровень серотонина. Вопрос применения антидепрессантов решает только врач, с которым необходимо обсудить методы лечения, дозировку и т.д. Жибек Жолдасова

Серотонин – это вещество, которое отвечает за хорошее настроение, новые мечты и планы, и желание воплотить их в жизнь.

Специалист отметила, что понять, нужна ли ему помощь профессионала, человек сможет и сам, пройдя онлайн-тестирование.

Для самостоятельной диагностики депрессивных состояний сейчас в интернете много тестов, где можно подсчитать свои баллы, и если ваши баллы превышают нормы, то необходимо идти к врачу и обследоваться. Жибек Жолдасова

В завершение беседы психотерапевт подчеркнула, что часто тревожно-депрессивные состояния наблюдаются при дефиците разных веществ и гормонов, например, при гипотиреозе, то есть при заболевании, возникшем из-за снижения гормонов щитовидной железы. Его симптомы похожи на тревожное состояние при депрессии.

Кроме того, на состоянии человека может сказаться недостаток витаминов В12, фолиевой кислоты. Он также приводит к угнетению нервной системы и астеническому синдрому – когда сил ни на что не хватает, присутствует повышенная утомляемость, что иногда можно спутать с депрессией или излишней тревожностью.