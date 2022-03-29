Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
19:33 29.03.2022

Изменения в Конституцию Казахстана: будет создана рабочая группа

создание рабочей группы Фото: Zakon.kz
Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева будет создана рабочая группа по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

  1. В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.

  2. Рабочей группе выработать предложения в месячный срок, – отмечено в документе.

16 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с Посланием народу Казахстана. Тогда он отметил, что Послание имеет особое значение и не ограничивается одним годом.

Новость по теме

Новый Казахстан: ключевые моменты Послания Касым-Жомарта Токаева

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Шанхай закрывают на строгий локдаун из-за рекордной вспышки COVID-19
29.03.2022
Страны G7 отказались платить за газ в рублях
28.03.2022
Суд разрешил россиянам пользоваться Facebook и Instagram
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все