Изменения в Конституцию Казахстана: будет создана рабочая группа

В целях выработки предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, направленных на реализацию Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», образовать рабочую группу в составе согласно приложению к настоящему распоряжению.