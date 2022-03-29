Футболисты Казахстана на последних секундах ушли от поражения с Шотландией

Матч прошел на центральном стадионе Алматы, под проливным дождем. Хозяева поля имели игровое преимущество на протяжении всего поединка, но погодные условия не позволяли подопечным Кайрата Нурдаулетова реализовать свои возможности. Первыми открыли счет в игре гости, благодаря Россу Грэму. На перерыв команды ушли при счете 0:1.

Во втором тайме шотландцы снова удачно использовали свое стандартное положение, отличился Том Клейтон, который увеличил разрыв в счете до двух мячей. Искры надежды у казахстанской сборной появились на 71 минуте матча, когда Еркебулан Сейдахмет реализовал пенальти. А в овертайме, на 95-й минуте игры, Абылайхан Жумабек принес боевую ничью - 2:2.

Фото: Instagram/kff_team

Таким образом казахстанская молодежь набрала первое очко после пяти поражений подряд в отборочном этапе.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.