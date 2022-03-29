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20:00 29.03.2022

Футболисты Казахстана на последних секундах ушли от поражения с Шотландией

Футбол Молодежка Ничья Фото: Instagram/kff_team
Молодежная сборная Казахстана (U-21) по футболу в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2023 года сыграла вничью - 2:2, с командой Шотландии, сообщает Zakon.kz.

Матч прошел на центральном стадионе Алматы, под проливным дождем. Хозяева поля имели игровое преимущество на протяжении всего поединка, но погодные условия не позволяли подопечным Кайрата Нурдаулетова реализовать свои возможности. Первыми открыли счет в игре гости, благодаря Россу Грэму. На перерыв команды ушли при счете 0:1.

Во втором тайме шотландцы снова удачно использовали свое стандартное положение, отличился Том Клейтон, который увеличил разрыв в счете до двух мячей. Искры надежды у казахстанской сборной появились на 71 минуте матча, когда Еркебулан Сейдахмет реализовал пенальти. А в овертайме, на 95-й минуте игры, Абылайхан Жумабек принес боевую ничью - 2:2.

Футбол Гол Шотландия

Фото: Instagram/kff_team

Таким образом казахстанская молодежь набрала первое очко после пяти поражений подряд в отборочном этапе.

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Куандык Шынасилов
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