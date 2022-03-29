Полицейские столицы и Алматинской области обратились к водителям

Как отметили в отделе дорожно-технической инспекции УАП ДП Алматинской области, в ближайшие дни на территории региона ожидается сильное похолодание, а также усиление ветра. На дорогах возможна гололедица и густой туман.

Обращайте внимание на сообщения службы спасения, при ухудшении погоды ограничьте выезд за пределы населенных пунктов, при необходимости пользуясь альтернативным видом транспорта. Просим соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, которая поможет избежать аварии в случае неожиданного изменения ситуации на дороге, – обратился к водителям начальник УАП ДП Алматинской области Нурлан Искаков.

Отмечается, что на дорогах будут усилены наряды патрульной полиции.

Также столичные полицейские обратились к автовладельцам и жителям города.

Уважаемые жители и гости столицы! В связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, метель, буран, гололед) выезд из города по всем направлениям закрыт. Просим водителей воздержаться от дальних поездок и при необходимости выезда из города использовать альтернативный вид транспорта, – говорится в обращении ДП Нур-Султана.

Полицейские призвали жителей не пытаться пробиться сквозь метель, используя объездные дороги, так как там отсутствуют снегодержатели и можно стать заложниками погодных обстоятельств. Они попросили горожан даже в черте города продумывать свой маршрут заранее и по возможности не задерживаться допоздна.

Ранее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о последствиях непогоды в городе.