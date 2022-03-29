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21:48 29.03.2022

Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован

здание Фото: скриншот
Пожарные потушили пожар в здании «Қазмедиа орталығы» в Нур-Султане, передает Zakon.kz.
Силами огнеборцев пожар ликвидирован в 21:12. По итогу тушения пожара установлено, что горели аккумуляторные батареи. Пресс-служба ДЧС города Нур-Султана

Министр информации и общественного развития Аскар Умаров находится в «Казмедиацентре».

Возгорание трансформатора, произошедшее в результате короткого замыкания, оперативно потушено. Сейчас устраняются последствия аварии. Все теле- и радиоканалы переведены в формат резервного вещания. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноценное вещание телеканалов, находящихся в «Қазмедиа орталығы», – прокомментировал ситуацию министр.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП остановлено вещание телеканалов «Хабар», 24.kz, Qazaqstan, Balapan.

Как уточнялось, в результате порывистого ветра в систему электроснабжения здания «Қазмедиа орталығы» попала вода. Обстоятельства выясняются, возможно частичное повреждение кровли.

Елена Беляева
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