22:49 29.03.2022
Доступ к сериалу «Масяня» ограничили из-за эпизода о военном конфликте
Фото: YouTube/Masyanya Kuvaeva
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту мультипликатора Олега Куваева, где публикуется анимационный сериал «Масяня», передает Zakon.kz.
Как пишет РБК, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры от 25 марта.
Ведомство направило Куваеву требование об удалении одного эпизода, так как, по версии регулятора, в видео содержалась «недостоверная общественно значимая информация для дискредитации Вооруженных сил России».
Ведомство указывало, что не блокировало ресурс, но администратор сайта сам приостановил доступ.