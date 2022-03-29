Доступ к сериалу «Масяня» ограничили из-за эпизода о военном конфликте

Как пишет РБК, блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры от 25 марта.

Ведомство направило Куваеву требование об удалении одного эпизода, так как, по версии регулятора, в видео содержалась «недостоверная общественно значимая информация для дискредитации Вооруженных сил России».

Ведомство указывало, что не блокировало ресурс, но администратор сайта сам приостановил доступ.