«CODA: Ребенок глухих родителей»: сюжет фильма, выигравшего «Оскар-2022»

Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» рассказывает об истории 17-летней Руби, которая является единственным слышащим человеком в своей семье, – ее родители и брат глухие. В какой-то момент после вступления в школьный хор девочка понимает, что любит петь и хочет заняться этим в будущем. Но ей придется сделать выбор между заботой о семье и личными желаниями.

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