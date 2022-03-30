«CODA: Ребенок глухих родителей»: сюжет фильма, выигравшего «Оскар-2022»
Фильм «CODA: Ребенок глухих родителей» рассказывает об истории 17-летней Руби, которая является единственным слышащим человеком в своей семье, – ее родители и брат глухие. В какой-то момент после вступления в школьный хор девочка понимает, что любит петь и хочет заняться этим в будущем. Но ей придется сделать выбор между заботой о семье и личными желаниями.
Интересные факты о фильме:
Эмилия Джонс, которая сыграла Руби, пять месяцев учила язык жестов, занималась пением и училась управлять рыболовным траулером.
Всех троих глухих персонажей играют действительно не слышащие актеры.
После показа фильма на кинофестивале в Сандэнсе Apple купила права на распространение за 25 млн долларов. Это стало рекордом на тот момент.
Марли Мэтлин, исполнившая роль матери семьи, — единственная в истории слабослышащая лауреатка премии «Оскар» за лучшую женскую роль.
CODA — это общепринятая в США аббревиатура Child Of Deaf Adults, переводится как ребенок глухих родителей. Однако «кода» также является и музыкальным термином, который может означать заключительный отрывок или раздел музыкальной композиции.
Кинокартина стала первой за 90 лет, которая получила менее 4 номинаций на «Оскар», но выиграла главную награду.