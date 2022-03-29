Два человека погибли в результате аварии на трассе в Костанайской области

Сегодня, около 16:00 65 летний житель поселка Мичурино, управляя автомобилем «ВАЗ 2121 Нива», не справился с управлением из-за обледенения дорожного полотна и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ -2120», которым управлял 42 летний костанаец, - написал Омарбеков в Facebook.

В итоге водитель и один пассажир автомобиля «ВАЗ 2121 Нива» скончались от полученных травм. Второй пассажир госпитализирован в травматологическое отделение Аулиекольской ЦРБ. Водитель «ВАЗ 2120» также доставлен в больницу с различными травмами.