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Законодательство РК
00:45 30.03.2022

Пятеро человек погибли во время стрельбы в Израиле

авто Фото: pixabay
Вооруженное нападение в городе Бней-Брак совершил неизвестный, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, стрелявший нейтрализован.

Отмечается, что это уже третий теракт в Израиле за неделю. 27 марта в ходе атаки с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера были убиты двое бойцов пограничной полиции, ранения различной степени тяжести получили еще 12 израильтян. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РК).

22 марта четверо израильтян были убиты в результате нападения, которое, по данным иностранных изданий, совершил вооруженный ножом сторонник ИГ в городе Беэр-Шева на юге Израиля.

Елена Беляева
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