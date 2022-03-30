Пятеро человек погибли во время стрельбы в Израиле

Как сообщает ТАСС, стрелявший нейтрализован.

Отмечается, что это уже третий теракт в Израиле за неделю. 27 марта в ходе атаки с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера были убиты двое бойцов пограничной полиции, ранения различной степени тяжести получили еще 12 израильтян. Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РК).

22 марта четверо израильтян были убиты в результате нападения, которое, по данным иностранных изданий, совершил вооруженный ножом сторонник ИГ в городе Беэр-Шева на юге Израиля.