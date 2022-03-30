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01:26 30.03.2022

Аномальную жару зафиксировали в Антарктиде

потепление Фото: pixabay
Ученые исследовательской станции «Конкордия» на вершине Купола С на Антарктическом плато зарегистрировали -11,5 градусов по Цельсию, передает Zakon.kz.

Антарктида известна миру как самое холодное место на Земле.

Как пишет rg.ru, нормальная температура в течение дня на плато в это время года составляет около -49, что делает невероятными показания почти на 38°C превышающими норму.

Похоже, что был установлен новый мировой рекорд по самому большому превышению температуры над нормой, - написал в Twitter ведущий научный сотрудник исследовательского центра Berkeley Earth Роберт Роде.

По словам ученого, это было бы так, как если бы и без того высокая температура +16 в Вашингтоне, округ Колумбия, которая была зафиксирована 28 марта, подскочила до немыслимых +55.

Елена Беляева
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