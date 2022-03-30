Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

Как сообщает lenta.ru, в марте Нидерланды в рамках санкций заморозили российские активы почти на 400 млн евро. Как уточняла министр финансов страны Сигрид Каг, голландские банки заморозили российские активы приблизительно на 145 млн евро, трастовый сектор – на сумму 242,6 млн евро, пенсионные фонды – на 379,8 тыс. евро, инвестиционные компании – на 3,9 млн евро.

До этого Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму 22 млрд евро. Также были заблокированы средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро.