Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:51 30.03.2022

Люксембург заморозил российские активы на 2,5 миллиарда евро

страна Фото: pixabay
Глава Минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге, передает Zakon.kz.

Как сообщает lenta.ru, в марте Нидерланды в рамках санкций заморозили российские активы почти на 400 млн евро. Как уточняла министр финансов страны Сигрид Каг, голландские банки заморозили российские активы приблизительно на 145 млн евро, трастовый сектор – на сумму 242,6 млн евро, пенсионные фонды – на 379,8 тыс. евро, инвестиционные компании – на 3,9 млн евро.

До этого Франция заморозила активы Центробанка России на общую сумму 22 млрд евро. Также были заблокированы средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн евро.

Елена Беляева
Россия Евросоюз Ситуация в Украине
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2022 года
31.03.2022
Курс доллара вырос на торгах
31.03.2022
Спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
31.03.2022
Рождаются гениальные дети: названы Топ-6 пар знаков зодиака
31.03.2022
Южная Осетия намерена присоединиться к России
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все