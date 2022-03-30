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06:47 30.03.2022

Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности

США Россия Фото: pixabay
От Киева отходит лишь малая часть войск России, заявили в Минобороны США, сообщает Zakon.kz.

Министерство обороны США скептически восприняло слова России о снижении военной активности на двух направлениях в Украине, сообщает Deutsche Welle.

В Минобороны сообщили, что небольшое количество российских войск, по-видимому, отходит от Киева, однако подавляющее большинство российских сил на киевском направлении все еще находится там, заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений.

Ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Данияр Кунафин
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