Минобороны США не доверяет словам РФ о снижении военной активности

Министерство обороны США скептически восприняло слова России о снижении военной активности на двух направлениях в Украине, сообщает Deutsche Welle.

В Минобороны сообщили, что небольшое количество российских войск, по-видимому, отходит от Киева, однако подавляющее большинство российских сил на киевском направлении все еще находится там, заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Вашингтон полагает, что российская сторона планирует перегруппировку своих войск с целью других приоритетных направлений.

Ранее по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что российская военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.