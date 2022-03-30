Жители Усть-Каменогорска жалуются на соседство с колонией

Жители окраины Усть-Каменогорска жалуются на опасное соседство с колонией из-за «перебросчиков контрабанды», сообщает телеканал «Астана».

По словам жителей улицы Леваневского, перебросчики почти каждый день забираются на крыши домов, чтобы выбросить за забор свертки с наркотиками, алкоголем и телефонами.

После того как перебросчики в очередной раз сломали Куату Джакупбаеву крышу, он решил пригрозить полицией. Потом, как рассказал мужчина, они подожгли автомобиль.

Жители установили на заборы острые штыри и обнесли их колючей проволокой, но и это не помогло. Они также писали письма в прокуратуру и полицию. Полицейские устроили засаду, но поймать нарушителей не получилось.

В местном Департаменте уголовно-исполнительной системы области о перебросчиках знают. Как раз недавно одного такого задержали с наркотиками и алкоголем. Незаконный бросок увидели в камеры видеонаблюдения, которое ведется по периметру колонии.

С начала этого года было пресечено более 20 фактов переброса запрещенных предметов на территорию колонии. Данные лица были привлечены к административной ответственности по статье 481 КОАП РК. Недавно именно в этой колонии двое несовершеннолетних пытались перебросить наркотические средства и алкогольные напитки, они были задержаны. Представитель ДУИС ВКО Салтанат Ожиканова

Полицейские пообещали пожаловавшимся направить патрули на улицу. А пока жители более 20 домов решили написать обращение к акиму Усть-Каменогорска с просьбой переселить их в безопасный район.