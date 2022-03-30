Фонд AYALA: 15 лет эффективной благотворительности

С 2007 года фонд AYALA последовательно и системно работает в этих трех направлениях благотворительности. Главный подход в работе фонда –эффективная благотворительность. Средства спонсоров и пожертвования казахстанцев направляются не на разовую помощь, а на проекты, которые работают годами. Результат – сотни тысяч детских жизней, спасенных в Казахстане, а не за пределами нашей страны. Сотни старшеклассников, которые получили основы профориентационных навыков в детских домах и школах-интернатах страны. Тысячи деток с особыми возможностями, которые получают коррекционное развитие на оборудовании, установленном фондом.

Только в 2021 году фонд привлек более 480 млн тенге от крупных спонсоров и в виде пожертвований от казахстанцев, из которых 216 млн направлено на покупку и установку 80 единиц новейшей медицинской техники в 12 перинатальных центрах Казахстана. В ближайшие 5 лет это поможет спасти жизни и интеллект тысячам новорожденных детей.

В самом начале нашей работы мы решили, что разовый сбор средств – это не наш путь. Как врач, я понимала: только системный подход может привести к масштабным результатам. Поэтому наш фонд на протяжении 15 лет работает с оборудованием для детских реанимаций и с повышением квалификации детских врачей – неонатологов, ортопедов, кардиохирургов, реаниматологов, - комментирует Айдан Сулейменова, президент фонда AYALA. - Через реанимации перинатальных центров по стране ежегодно проходят тысячи детей. Медицинское оборудование работает несколько лет, плюс постоянно обновляемые фондом у врачей знания и навыки по выхаживанию новорожденных. Результат понятен каждому родителю: возможность обнимать своих детей, спасенных здесь, в Казахстане, при поддержке всех наших спонсоров и партнеров.

Из 30 лет независимости Казахстана AYALA работает 15 лет. За это время более 2,2 млрд тенге направлены на совершенствование работы по спасению и выхаживанию детей в казахстанских учреждениях здравоохранения. Вклад фонда в снижение показателя детской смертности был отмечен Министерством здравоохранения РК, которое подписало два Меморандума о сотрудничестве по проектам «Дыши, малыш» и «Управляемая гипотермия», поддержало идею запуска бесплатной онлайн-платформы по повышению квалификации врачей-неонатологов, обучившей с февраля 2021 года более 100 врачей.

Фото: фонда

В планах фонда на ближайшие годы – активная работа по сокращению детской инвалидности.

К сожалению, количество детей с инвалидностью в Казахстане стремительно растет. За последние 5 лет эта цифра удвоилась и превышает 100 тысяч или население небольшого города. Очень важно спасти жизнь ребенка, но еще важнее оставить его функционально здоровым. Поэтому уже несколько лет мы обеспечиваем детские реанимации таким оборудованием и технологиями выхаживания, которые помогают снизить детскую инвалидность, - сказала Айдан Сулейменова. - Так в нашей стране появились аппараты автоматической гипотермии. С 2017 года они руками обученных фондом врачей спасли жизни и интеллект более 200 детей. С прошлого года мы активно включились в работу по сохранению зрения у недоношенных новорожденных с ретинопатией. Провели ряд встреч с Министерством здравоохранения, подключились к запуску Протокола по медикаментозному лечению этой болезни. Закупили 4 лазерных установки для коагуляции сетчатки глаза и два офтальмоскопа. Планируем снять серию бесплатных видео курсов для врачей-офтальмологов. Ведем активную работу со спонсорами для покупки 6 ретинальных камер и еще 11 офтальмоскопов. Все это должно привести к серьезному снижению инвалидности по зрению у новорожденных с ретинопатией в перспективе 3 лет.

БФ AYALA направляет на свои проекты 100% собранных от спонсоров и через частные пожертвования средств, обеспечивая административные расходы за счет средств учредителей. Прозрачность и полная отчетность – еще одна сильная сторона фонда. На сайте ayala.kz выложены все финансовые отчеты с 2007 года, и все аудиторские отчеты, проверенные KPMG с 2016 года. Это позволяет фонду на протяжении 15 лет устанавливать и поддерживать высокие стандарты эффективной благотворительности в нашей стране.

Работа в благотворительности требует не только душевной вовлеченности и отдачи. Ежегодно мы проводим стратегическую сессию, чтобы определить главные цели фонда и затем идем по годовому согласованному плану с еженедельной отчетностью каждого сотрудника. Мы открыты к новым идеям, с удовольствием учимся и совершенствуем свои навыки в коммуникациях, управлении проектами и даже в продажах. Потому что фонд – это, прежде всего, профессиональная организация, которую мы видим сейчас и в будущем в числе лучших НПО нашей страны, - отметила Айдан Сулейменова.