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Законодательство РК
10:00 30.03.2022

Пленарное заседание Мажилиса – 30 марта 2022 года

Мажилис РК Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, передает Zakon.kz.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:

  • О проекте закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».

  • О проекте закона РК «О биологической безопасности РК» (второе чтение).

  • О проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» (второе чтение).

Также подготовят заключения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам укрепления института семьи».

Анастасия Стативкина
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