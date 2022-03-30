10:00 30.03.2022
Пленарное заседание Мажилиса – 30 марта 2022 года
Фото: parlam.kz
На пленарном заседании депутаты Мажилиса Парламента рассмотрят несколько законопроектов:
О проекте закона РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии».
О проекте закона РК «О биологической безопасности РК» (второе чтение).
О проекте Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биологической безопасности» (второе чтение).
Также подготовят заключения по проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам укрепления института семьи».