Спецоперация по задержанию преступной наркогруппы в Карагандинской области – видео

Разработка наркогруппы проводилась в течение четырех месяцев специально созданной оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных сотрудников.

Задержанные являются жителями городов Караганда и Темиртау, которые с мая 2021 года по настоящее время занимались продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах в городах Нур-Султан, Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. И.о начальника ДПН МВД Аскар Мухаметкалиев

По словам задержанных, сбыт наркотических средств осуществлялся посредством интернет-магазина в социальной сети Telegram. Деятельность данной группы была хорошо организована. Между 10 участниками группы были четко распределены роли и функции организатора, фасовщика, оператора, дилера и закладчиков.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов изъято более 300 готовых для реализации доз наркотиков, а также в одной из съемных квартир изъято около 3 кг синтетики (мефедрон и альфа-PVP), предметы, используемые для фасовки наркотических средств (электронные весы, изолента, зип пакеты).

Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.