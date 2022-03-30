В СКО состоялось заседание общественного совета

О проводимой работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2022 года сообщил заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

Спикер рассказал, что местными исполнительными органами реализуются меры, направленные на минимизацию паводковых угроз, проводятся капремонт и реконструкция участков автодорог областного и республиканского значения, ремонт защитных дамб, реконструкция мостов, водопропускных труб, ливневых стоков.

Продолжается вывоз снега из населенных пунктов, проводятся взрывные работы на реках. Акиматом совместно с Департаментом по ЧС для мониторинга прогнозирования паводков используется геопортал «Ғарыш Сапары», где размещаются космоснимки и данные о снежном покрове в паводкоопасных населенных пунктах и гидротехнических сооружениях.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области МЧС РК Рамиль Камалов отметил, что во всех районах области и областном центре проводится месячник по доведению до населения правил поведения и действий в паводковый период. Рейдами охватываются населенные пункты, потенциально подверженные подтоплению паводковыми и талыми водами, дачные участки. Проводится оперативное оповещение населения о штормовых предупреждениях посредством рассылки SMS-сообщений и через мобильную платформу Darmen.

Кроме того, Рамиль Камалов рассказал, что продолжается эффективная практика аренды тяжелой инженерной техники. Для реагирования на угрозы паводка сформировано восемь группировок из 475 человек. В арсенале спасателей 134 единицы техники, которые будут заблаговременно рассредоточены с учетом складывающейся паводковой обстановки.

Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области Кайролла Галеев проинформировал членов общественного совета об основных моментах генерального плана города Петропавловска.

Расчетный срок действия документа – 2035 год. Городскую территорию намерены поделить на пять планировочных районов — центральный, северный, западный, восточный и южный. Акцент будет сделан на снос существующих малоценных, приусадебных застроек и возведение новых жилых и общественных зданий, уплотнение, укрупнение кварталов, преобразование части территорий из малоэтажных застроек в многоэтажные.

Член общественного совета Павел Афанасьев отметил, что разработчики генплана учли замечания, которые им высказывали при его подготовке. Однако общественникам недоставало информации по инженерным сетям, коммуникациям и дорогам.

Также члены общественного совета обсудили вопрос пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары.