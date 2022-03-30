11:24 30.03.2022
Апрель начнется с тепла в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 марта – 2 апреля. Практически на всей территории страны ожидается повышение температуры воздуха, передает Zakon.kz.
Циклон, принесший по-настоящему зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики. РГП «Казгидромет»
Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну.
Днем на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10+20 градусов, в северных, восточных регионах до +5+13 градусов, а в южной половине и во все до +15+23 градусов. РГП «Казгидромет»