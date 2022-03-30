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11:24 30.03.2022

Апрель начнется с тепла в Казахстане

весна, цветы Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 31 марта – 2 апреля. Практически на всей территории страны ожидается повышение температуры воздуха, передает Zakon.kz.
Циклон, принесший по-настоящему зимнюю погоду в северных регионах страны, начнет смещаться западный антициклон, с которым ожидается прекращение осадков, за исключением крайних западных и северных регионов республики. РГП «Казгидромет»

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Также антициклон принесет повышение температуры воздуха практически на всей территории страны, что даст возможность казахстанцам почувствовать настоящую весну.

Днем на западе республики столбики термометров достигнут отметки до +10+20 градусов, в северных, восточных регионах до +5+13 градусов, а в южной половине и во все до +15+23 градусов. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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