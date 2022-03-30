Мошенники оформили на кызылординца 14 кредитов

Обращаясь с депутатским запросом к Генпрокурору РК и главе Агентства по регулированию и развитию финрынка, мажилисмен отметил, что в последнее время участились случаи оформления кредитов на казахстанцев без учета актуального статуса их кредитной истории и адекватного расчета коэффициента долговой нагрузки. В качестве примера он привел случай с жителем Кызылорды.

Так, житель города Кызылорда Махамбетов Ж. сообщает, что неустановленные лица ввели его в заблуждение и оформили на него 14 кредитов на общую сумму по основному долгу свыше 25 млн тенге. Злоумышленники оформляли кредиты в период с 20 октября по 26 ноября 2021 года. Оформление кредитов и хищение денег, полученных в кредит, произведены с помощью программы удаленного доступа. Обращает на себя внимание, что кредитные организации одобряли по несколько кредитов в один день. Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли

По словам парламентария, Махамбетов Ж. обращался к финансовому регулятору с жалобой, но Управление региональных представителей по городу Кызылорде в лице и.о. начальника управления Сарманова М. порекомендовало Махамбетову Ж. в судебном порядке обязать финорганизации произвести корректировку кредитной истории, а также пожаловаться в ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация ФинТех» в связи с тем, что события, изложенные в обращении пострадавшего, выходят «за рамки компетенции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка».

Другие примеры связаны с жительницами Алматы и Кызылорды.

Жительница Алматы Керимкулова А. сообщает, что за один день 16 ноября 2021 года на нее обманным путем злоумышленники оформили три кредита на сумму 10 318 079 тенге. Для оформления кредитов и последующего хищения денежных средств злоумышленники использовали программу удаленного доступа. Еще один пример: на жительницу города Кызылорда Доскали Ж. аналогичным способом был оформлен кредит 11 февраля 2022 года в банке на сумму 761 000 тенге. При этом информация о данном кредите в кредитном бюро отразилась только 24 марта 2022 года, то есть по истечении более 40 календарных дней. Депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Ли

Мажилисмен считает, что должную юрквалификацию по фактам оформления кредитов следует оставить правоохранительным органам, но при этом акцентировал внимание главы Агентства финрегулирования на том, что, согласно Положению об Агентстве, именно оно устанавливает стандарты деятельности финорганизаций, мониторинг, надзор и госрегулирование финрынка, обеспечивает надлежащий уровень защиты интересов потребителей финуслуг.

В связи с этим, по его словам, открытым остается ряд вопросов, на которые депутаты жаждут получить от компетентных органов ответы.

В частности, насколько актуальна и достоверна информация, отражающаяся в кредитных бюро, если в течение одного дня на заемщика можно оформить сразу три кредита, которые он оплачивать не в состоянии, и как это отразилось на рынке кредитования в целом? Каким образом кредиторами рассчитывается коэффициент долговой нагрузки на заемщика, если информация по кредитам в кредитных бюро может не обновляться более 40 календарных дней? Почему финрегулятор допускает такие системные ошибки и какие должностные лица понесут за это ответственность? Каким образом данная ситуация усугубилась в связи с тем, что Агентство РК по регулированию и развитию финрынка в апреле 2021 года автоматически реабилитировало кредитные истории почти полутора миллионам заемщиков? – задал вопросы Юрий Ли.