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Законодательство РК
13:25 30.03.2022

Признание паспортов вакцинации: Казахстан и Россия планируют подписать соглашение

рк, рф, вакцинация, паспорт, признание, соглашение, есмагамбетова Фото: Zakon.kz
Казахстан и Россия планируют подписать соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает Zakon.kz.
Мы пришли к договоренности, что будет соглашение между Казахстаном и Россией. Сейчас этот проект соглашения пришел уже к нам на согласование. В принципе, это отработанный проект соглашения, остаются формальности.Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова

По словам Есмагамбетовой, «с учетом заинтересованности обеих стран подписание документа произойдет в скором времени».

Прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, в том числе граждане России, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском или русском, или английском языке. Справка действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК.

Справка ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 при въезде в Казахстан не требуется:

  • детям в возрасте до пяти лет при ее наличии у сопровождающих их лиц;

  • лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Казахстане, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев на момент пересечения границы Казахстана, при предоставлении документального подтверждения;

  • лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории РК.

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Паспорта вакцинации 33 стран признаны в Казахстане

18 марта главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление.

Согласно документу, в Казахстане признаны паспорта/сертификаты/справки вакцинации против коронавируса граждан, выданные Аргентиной, Белизе, Боливией, Бразилией, Великобританией, Венгрией, Грузией, Индонезией, Исламской Республикой Иран, Иорданией, Испанией, Канадой, Кыргызстаном, Мальдивами, Монголией, Арменией, Беларусью, Молдовой, Перу, Сан-Марино, Сербией, Тунисом, Индией, Филиппинами, Таиландом, Турцией, Узбекистаном, Черногорией, Чехией, Шри-Ланкой, Эквадором, Эстонией и Японией.

Динара Халдарова
Россия COVID-19 Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
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