Признание паспортов вакцинации: Казахстан и Россия планируют подписать соглашение

По словам Есмагамбетовой, «с учетом заинтересованности обеих стран подписание документа произойдет в скором времени».

Прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, в том числе граждане России, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 на казахском или русском, или английском языке. Справка действительна при условии отбора материала для исследования методом ПЦР не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы РК.

Справка ПЦР с отрицательным результатом теста на COVID-19 при въезде в Казахстан не требуется: