Наставники сборных Казахстана и Молдовы подвели итоги матча в Лиге наций

Данный поединок держал в напряжении всех любителей и специалистов футбола с первых минут и до его завершения. Судьба двухматчевого противостояния решилась послематчевыми 11-метровыми ударами, где фортуна улыбнулась казахстанцам. Георгий Жуков помог своей команде сохранить прописку в дивизионе С Лиги наций.

Мы понимали, будет сложный матч. В принципе, все это видели. Немножко не получился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Войти в игру потом было сложно, но нам помог перерыв. Сделали замену вынужденную, корректировки определенные и смогли переломить ход матча, изменить рисунок. Добавили в агрессии, были активны. И.о. главного тренера сборной Казахстана Андрей Карпович

Фото: Instagram/kff_team

Конечно, хотели забить с игры, не получилось. Все же добились нужного результата. Хотел бы отметить еще поддержку болельщиков. Колоссальная поддержка, безумная атмосфера. То, что происходило, я давно такого не видел, не ощущал. Может быть, это мне так с бровки казалось. Мне кажется, была атмосфера шикарная. Это настоящий футбол. Андрей Карпович

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Андрей Карпович, несмотря на сложный и трудный матч, отмечает, что его главная задача выполнена.

Для наставника молдован Сергея Клещенко, который только недавно возглавил сборную, это второе поражения на тренерском посту главной команды страны.

Поздравляю сборную Казахстана, а в своей команде упрекнуть некого. В основное время мы выиграли, а далее – это уже дело случая. Горжусь своей командой. На игре нашей сборной сказались усталость и искусственное поле. Вторая игра сложилась тяжелее. Казахстан доставил нам проблем, у нас было не так много шансов. Главный тренер Молдовы Сергей Клещенко

Тем временем сборная Казахстана узнала своих соперников на будущий сезон в Лиге наций. Осенью этого года предстоят игры с командами Словакии, Беларуси и Азербайджана.

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