Наставники сборных Казахстана и Молдовы подвели итоги матча в Лиге наций
Данный поединок держал в напряжении всех любителей и специалистов футбола с первых минут и до его завершения. Судьба двухматчевого противостояния решилась послематчевыми 11-метровыми ударами, где фортуна улыбнулась казахстанцам. Георгий Жуков помог своей команде сохранить прописку в дивизионе С Лиги наций.
Мы понимали, будет сложный матч. В принципе, все это видели. Немножко не получился первый тайм. Пропустили необязательный гол. Войти в игру потом было сложно, но нам помог перерыв. Сделали замену вынужденную, корректировки определенные и смогли переломить ход матча, изменить рисунок. Добавили в агрессии, были активны.И.о. главного тренера сборной Казахстана Андрей Карпович
Фото: Instagram/kff_team
Конечно, хотели забить с игры, не получилось. Все же добились нужного результата. Хотел бы отметить еще поддержку болельщиков. Колоссальная поддержка, безумная атмосфера. То, что происходило, я давно такого не видел, не ощущал. Может быть, это мне так с бровки казалось. Мне кажется, была атмосфера шикарная. Это настоящий футбол. Андрей Карпович
Для наставника молдован Сергея Клещенко, который только недавно возглавил сборную, это второе поражения на тренерском посту главной команды страны.
Поздравляю сборную Казахстана, а в своей команде упрекнуть некого. В основное время мы выиграли, а далее – это уже дело случая. Горжусь своей командой. На игре нашей сборной сказались усталость и искусственное поле. Вторая игра сложилась тяжелее. Казахстан доставил нам проблем, у нас было не так много шансов. Главный тренер Молдовы Сергей Клещенко
Тем временем сборная Казахстана узнала своих соперников на будущий сезон в Лиге наций. Осенью этого года предстоят игры с командами Словакии, Беларуси и Азербайджана.
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