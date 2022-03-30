15:49 30.03.2022
О последствиях непогоды рассказали в ДЧС Нур-Султана
Фото: Zakon.kz
Начальник Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного ДЧС Эльдор Райымбеков рассказал о последствиях непогоды, передает корреспондент Zakon.kz.
На телефон «112» поступило около 5 тыс. звонков. За день вперед мы предупреждали по соцсетям и SMS-рассылкой, но, как всегда, население игнорирует, не слушает, думает, что не подтвердится. Но машины остались в дороге с детьми, пожилыми людьми – мы 100 человек эвакуировали, это только наш гарнизон.Начальник Управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного ДЧС Эльдор Райымбеков
Все они, по словам начальника управления, были доставлены в безопасное место без обморожения и ушибов.
У нас закрыта дорога по направлению в Караганду, Костанай и Павлодар. По остальным направлениям дороги открыты на данный момент.Эльдор Райымбеков
Спикер сообщил, что из-за порывистого ветра часть жителей столицы остались без света: в течение 5-6 часов аварии были поэтапно устранены экстренными службами.
С вечера, как только информация поступила, была начата поисковая операция по поиску четырех рыбаков, которые по безалаберности и незнанию, что в такую погоду нельзя выезжать, на легковой автомашине выехали на Астанинское водохранилище. Телефон у них сел, и поисковые работы затруднялись с учетом того, что наши подразделения находились в других местах.Эльдор Райымбеков
Начальник управления сообщил, что этих рыбаков нашли.
Ранее в РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Нур-Султане на 30 марта – 1 апреля.
Напомним, 29 марта из-за сильного ветра и плохой видимости работа аэропорта была приостановлена. Уже ночью 30 марта столичный аэропорт возобновил работу.
Авиарейсы отменяют и задерживают в аэропорту Нур-Султана
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