15:23 30.03.2022
Более 70 тыс. абонентов отключены от электричества в Казахстане
Фото: pixabay
Из-за сильного ветра в Казахстане без электроэнергии остаются 70 133 абонента. Создан Республиканский штаб по ликвидации ЧС, сообщает Zakon.kz.
В результате сильного ветра без электроэнергии остаются 70 133 абонента в четырех городах (Атырау, Талдыкоргане, Текели, Павлодаре) и 194 населенных пунктах в шести областях (Алматинская, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области).Оперштаб по ликвидации ЧС
Непогода оставила часть Нур-Султана без света
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Создан Республиканский штаб по ликвидации ЧС.
Проведены работы по уборке улиц, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС.
В настоящее время закрыты 86 участков автодорог, из них 33 республиканского и 53 областного значения. При этом скопление автотранспорта наблюдается на блокпостах Карагандинской, Акмолинской, Костанайской областей и Нур-Султана (60), – говорится в сообщении Оперштаба по ликвидации ЧС.