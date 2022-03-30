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Законодательство РК
15:23 30.03.2022

Более 70 тыс. абонентов отключены от электричества в Казахстане

отключение света Фото: pixabay
Из-за сильного ветра в Казахстане без электроэнергии остаются 70 133 абонента. Создан Республиканский штаб по ликвидации ЧС, сообщает Zakon.kz.
В результате сильного ветра без электроэнергии остаются 70 133 абонента в четырех городах (Атырау, Талдыкоргане, Текели, Павлодаре) и 194 населенных пунктах в шести областях (Алматинская, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области).Оперштаб по ликвидации ЧС

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Анастасия Московчук
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