Открыть в каждой области дополнительные спецЦОНы попросил депутат

По последним данным, 8,5 млн граждан проживает в областных центрах и городах республиканского значения. Это люди, которые имеют доступ к спецЦОНам в городах, в которых они проживают. Остальные 10,5 млн человек вынуждены ездить в областные центры для получения услуги. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин

По его словам, ежегодно сотни тысяч казахстанцев достигают 18 лет и получают права на вождение автомобиля.

Например, молодой человек, проживающий в Урджаре, должен проехать 480 км до Усть-Каменогорска, чтобы сдать экзамены на права. Если человек приезжает рано утром, сдает практические и теоретические экзамены, он может получить документ до конца текущего дня. Но для этого ему необходимо выехать из Урджара накануне и проехать на такси не менее 8 часов. Затем необходимо будет снять гостиницу или квартиру хотя бы на две ночи. Этого будет достаточно, если кандидату повезет, и он сдаст экзамен сразу. А если не сможет сдать, то через неделю ему надо будет повторить. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин

Парламентарий уточнил, что аналогичная ситуация касается не только ВКО, но и других регионов страны.

Наша страна огромная, с большими расстояниями. Например, жителям Туркестанской области приходится ездить в Шымкент и Алматы, так как нет сертифицированного автодрома. Буквально на днях в соцсетях мы видели, как граждане, приехавшие сдавать на водительские права, перепрыгивали через забор спецЦОНа. Это не столько оказание услуги, сколько издевательство и унижение. Для многих граждан посещение спецЦОНа областного центра для сдачи экзамена на права влечет за собой большие расходы. Даже если не имеют возможности приобрести свой автомобиль, почти все имеют права на вождение. К тому же в современном мире это не дань моде, а средство, помогающее зарабатывать на жизнь. У половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Депутат Мажилиса Парламента РК Гани Хамзин

Новость по теме Зомби-апокалипсис: видео «штурма» спецЦОНа возмутило казахстанцев

В связи с этим, как он отметил, депутатская фракция «Ак жол» просит рассмотреть вопрос открытия не менее трех-четырех межрайонных спецЦОНов в каждой области с учетом плотности населения, расстояния населенных пунктов и доступности для жителей.

Также Хамзин предложил предоставить предпринимателям, имеющим автодром или готовым его построить, возможность оказывать услугу по сдаче практических экзаменов на выдачу водительского удостоверения.