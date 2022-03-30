Для вывоза из России сельхозтехники, автотранспорта и медизделий нужно получить разрешение

Постановление правительства РФ от 9 марта 2022 года ввело разрешительный порядок вывоза с территории РФ на территории государств-членов Евразийского экономического союза в отношении следующих товаров:

сельхозтехники и комплектующих;

транспортных средств и комплектующих;

промышленной продукции;

телекоммуникационного оборудования, частей и материалов к нему;

лабораторного, добычного, геологоразведочного, геофизического оборудования и частей к нему:

товаров медицинского назначения.

Разрешения выдают профильные министерства России на основании заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя с предоставлением полных сведений в соответствии с утвержденными порядками.

Для казахстанского бизнеса это означает, что товар, закупаемый в соседней стране, могут не выпустить за ее пределы без наличия разрешения.

Вместе с тем указанная мера не распространяется:

на товары, происходящие с территории РФ, сопровождаемые сертификатом о происхождении по форме СТ-1;

на товары, вывозимые с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории России;

на товары, перемещаемые между частями территории РФ через территории иностранных государств;

на товары, вывозимые с территории РФ для обеспечения деятельности организаций, расположенных в Байконуре (Республика Казахстан) и на территории комплекса «Байконур»;

на транспортные средства международной перевозки;

на товары, вывозимые физическими лицами для личного пользования др.

Такой порядок устанавливается до 31 декабря 2022 года.

Посмотреть перечень всех товаров, на которые вводится разрешительный порядок вывоза, можно здесь.