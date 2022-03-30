Инфляция выросла в Казахстане в феврале

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2021 года – 8,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10%, непродовольственные товары – на 8,6%, платные услуги – на 7,1%. Нацбанк РК

Как отмечается, количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,2%.