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16:07 30.03.2022

Инфляция выросла в Казахстане в феврале

инфляция в феврале 2022 года Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в феврале 2022 года инфляция составила 0,8% (в феврале 2021 года – 0,7%), сообщает Zakon.kz.
Годовая инфляция сложилась на уровне 8,7% (в декабре 2021 года – 8,4%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 10%, непродовольственные товары – на 8,6%, платные услуги – на 7,1%.Нацбанк РК

Как отмечается, количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,2%.

Лариса Черненко
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