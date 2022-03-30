На 14,2% ослаб тенге в феврале – Нацбанк

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 12,9 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,7 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,2 млрд долл. США. Нацбанк РК

Как отмечается, в общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 58,5% или 6,0 млрд долл. США (в январе 2022 года – 65,8% или 4,9 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В феврале 2022 года казахстанцы купили на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 292,5 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы выросли на 3,4% (в январе 2022 года – 282,8 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (184,9 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился в 1,6 раз.

При этом основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 67,6% или 197,7 млрд тенге, российских рублей – 25,8% или 75,4 млрд тенге, евро – 6,5% или 19,1 млрд тенге.

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц выросли на 10,5% (рост в 1,7 раз г/г), на покупку российских рублей снизились на 6,8% (рост в 1,6 раз г/г) и на покупку евро снизились на 15,5% (снижение на 10,7% г/г).