Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:23 30.03.2022

Определились лучшие спринтеры чемпионата Казахстана по шорт-треку

Шорт-трек ЧРК Чемпион Фото: olympic.kz
В столичном Дворце спорта «Алау» продолжается чемпионат Казахстана по шорт-треку. Во второй день соревнований стали известны победители и призеры на дистанции 500 метров, сообщает Zakon.kz.

У мужчин чемпионом РК на этой спринтерской дистанции стал павлодарский спортсмен Денис Никиша. Второй результат показал Нуртилек Кажгали (ЗКО). Еще один павлодарец Еркебулан Шамуханов завершил выступление с бронзовой медалью, передает пресс-служба НОК.

Мадина Жанбусинова из Нур-Султана стала победительницей в женских соревнованиях. Другая столичная шорт-трекистка Яна Хан завоевала «серебро», а третьей финишировала Алена Волковицкая (Костанайская область).

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Подписывайтесь на канал (ссылка на https://t.me/pmkaz) и выигрывайте iPhone 13 Max, Airpods и Apple Watch.

Куандык Шынасилов
Казахстан
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
29.03.2022
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован
29.03.2022
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все