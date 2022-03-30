Определились лучшие спринтеры чемпионата Казахстана по шорт-треку

У мужчин чемпионом РК на этой спринтерской дистанции стал павлодарский спортсмен Денис Никиша. Второй результат показал Нуртилек Кажгали (ЗКО). Еще один павлодарец Еркебулан Шамуханов завершил выступление с бронзовой медалью, передает пресс-служба НОК.

Мадина Жанбусинова из Нур-Султана стала победительницей в женских соревнованиях. Другая столичная шорт-трекистка Яна Хан завоевала «серебро», а третьей финишировала Алена Волковицкая (Костанайская область).

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