16:23 30.03.2022
Определились лучшие спринтеры чемпионата Казахстана по шорт-треку
Фото: olympic.kz
В столичном Дворце спорта «Алау» продолжается чемпионат Казахстана по шорт-треку. Во второй день соревнований стали известны победители и призеры на дистанции 500 метров, сообщает Zakon.kz.
У мужчин чемпионом РК на этой спринтерской дистанции стал павлодарский спортсмен Денис Никиша. Второй результат показал Нуртилек Кажгали (ЗКО). Еще один павлодарец Еркебулан Шамуханов завершил выступление с бронзовой медалью, передает пресс-служба НОК.
Мадина Жанбусинова из Нур-Султана стала победительницей в женских соревнованиях. Другая столичная шорт-трекистка Яна Хан завоевала «серебро», а третьей финишировала Алена Волковицкая (Костанайская область).
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