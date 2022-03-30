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Законодательство РК
16:39 30.03.2022

Токаев о финансово-экономической повестке: Ситуация меняется очень быстро

совещание по экономическим вопросам Фото: akorda.kz
В резиденции Акорда под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание по наиболее актуальным вопросам финансово-экономической повестки, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что геополитическая неопределенность оказывает серьезное давление на нашу экономику, в связи с чем государственные органы должны работать слаженно и эффективно.

Ситуация меняется очень быстро. В таких условиях важно детально просчитывать свои шаги, четко и быстро оценивать все риски и возможности. Решения должны быть взвешенными и приниматься без промедления и бюрократических проволочек.Касым-Жомарт Токаев

В ходе совещания о текущем состоянии и прогнозах развития экономики доложил премьер-министр Алихан Смаилов. Председатель Национального банка Галымжан Пирматов отчитался о проводимой в настоящее время денежно-кредитной политике.

совещание

Фото: akorda.kz

Информацию об уточненных параметрах республиканского бюджета на 2022 год представил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Участники мероприятия обсудили вопросы оптимизации расходов бюджета, подготовки к весенней посевной кампании, развития экспортной политики и привлечения инвестиций, совершенствования транспортной логистики, а также реализации Программы повышения доходов населения.

По итогам совещания главой государства правительству и Администрации президента дан ряд поручений по вопросам социально-экономического развития страны.
Анастасия Московчук
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