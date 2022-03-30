Представлен официальный мяч ЧМ-2022 по футболу
Дизайн мяча вдохновлен уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны, передает пресс-служба FIFA.
Особенности мяча:
CRT-CORE – сердце мяча, обеспечивающее скорость, точность и постоянство для стремительного действия и точности, с максимальной формой и удержанием воздуха, а также точностью отскока.
SPEEDSHELL — текстурированная полиуретановая обшивка с новой формой панели из 20 элементов, улучшающая точность, стабильность полета и отклонение благодаря макро- и микротекстурам, а также тиснение поверхности.
Это потрясающий, прочный и высококачественный официальный мяч для матчей, который понравится всем звездам, выступающим на вершине своей карьеры, и на крупнейшей в мире футбольной сцене Катара, а также каждому игроку во всем мире. Директор по маркетингу ФИФА Жан-Франсуа Пати
На текущий час определены 27 из 32 участников будущего ЧМ: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада.
Мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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