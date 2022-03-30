Представлен официальный мяч ЧМ-2022 по футболу

Дизайн мяча вдохновлен уникальной архитектурой Катара и национальным флагом страны, передает пресс-служба FIFA.

CRT-CORE – сердце мяча, обеспечивающее скорость, точность и постоянство для стремительного действия и точности, с максимальной формой и удержанием воздуха, а также точностью отскока.

SPEEDSHELL — текстурированная полиуретановая обшивка с новой формой панели из 20 элементов, улучшающая точность, стабильность полета и отклонение благодаря макро- и микротекстурам, а также тиснение поверхности.