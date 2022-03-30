Фейк о новом локдауне рассылают казахстанцы

Такие выводы они сделали из выступления доктора Фаучи на американском телеканале.

На самом деле о глобальных карантинных ограничениях он не говорил.

Доктор Энтони Фаучи – советник президента США Джо Байдена – 18 марта 2022 года действительно говорил о том, что пандемия COVID-19 еще не окончена и необходимо отслеживать заболеваемость и смертность от этой болезни, чтобы в случае необходимости ввести ограничения. Однако о полном локдауне в США и тем более во всем мире речи не шло.

Более того, как отмечено на сайте Stopfake.kz, Энтони Фаучи не уполномочен решать вопросы о введении или снятии карантинных ограничений за пределами США.

Такие вопросы решают санитарные врачи в каждом отдельно взятом государстве. Их решения при этом базируются на статистике заболеваемости и тяжести течения болезни.

Напомним, в январе 2022 года министр здравоохранения РК Ажар Гиният говорила о том, что в Казахстане «ограничительные меры будут применяться дифференцированно в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе на объектах».

По данным на 30 марта, ситуация по заболеваемости КВИ в Казахстане стабильная, все регионы страны находятся в «зеленой» зоне.

Предсказать эпидемиологическую ситуацию на ноябрь с высокой точностью сейчас невозможно. Следовательно, говорить о том, что новая волна пандемии накроет весь мир, безосновательно. Выступление доктора Фаучи нельзя трактовать как предсказание или планы.