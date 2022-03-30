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19:48 30.03.2022

Ветер и туман – в столице и ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

туман зимой, штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и пяти областях республики – 31 марта ожидаются гололед, туман, метель и сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Как отметили синоптики РГП «Казгидромет», на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Нур-Султане ожидается гололед, утром – туман. Ветер юго-западный, ночью порывы до 20 м/с.

На севере Костанайской области ожидаются метель, гололед. На западе, в центре области – туман. Ветер юго-западный, ночью на большей части области, днем на севере, востоке области порывы до 20 м/с.

В Костанае ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ветер усилится до 23 м/с.

В Кокшетау ожидается ветер юго-западного направления, порывы 15-20, ночью – до 23 м/с.

Ночью и утром с 31 марта по 2 апреля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах – 15-20 м/с. 31 марта порывы ветра будут достигать 23 м/с. В Таразе ночью и утром 31 марта – 2 апреля ожидается туман.РГП «Казгидромет»

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