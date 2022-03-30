Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:28 30.03.2022

Тенге немного ослабел к концу дня

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 459,15 тенге, снизившись на 11,05 тенге, сообщает Zakon.kz.

К вечеру тенге немного сдал позиции, так, на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 72,17 тенге (-1,94).

Торгов по евро не проводилось, российский рубль торговался по 5,40 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-466 тенге, евро – 510-518 тенге, рос. рубль – 5,2-5,85 тенге.

Лариса Черненко
KASE Казахстан
Ситуация в Украине: Минобороны РФ сокращает активность, встреча Путина и Зеленского возможна
29.03.2022
Главные изменения в законодательстве за неделю: с 21 по 27 марта
29.03.2022
Оперштаб создан в Казахстане из-за погодных условий
29.03.2022
Пожар в столичном «Казмедиацентре» ликвидирован
29.03.2022
Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге
30.03.2022
Главная Топ LIVE Все