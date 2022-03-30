17:28 30.03.2022
Тенге немного ослабел к концу дня
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 459,15 тенге, снизившись на 11,05 тенге, сообщает Zakon.kz.
К вечеру тенге немного сдал позиции, так, на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 72,17 тенге (-1,94).
Торгов по евро не проводилось, российский рубль торговался по 5,40 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-466 тенге, евро – 510-518 тенге, рос. рубль – 5,2-5,85 тенге.