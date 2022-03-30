Тенге немного ослабел к концу дня

К вечеру тенге немного сдал позиции, так, на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 458,76 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 72,17 тенге (-1,94).

Торгов по евро не проводилось, российский рубль торговался по 5,40 тенге.