Фитр-садака необязательно подавать только в мечеть – теолог

Во-первых, необязательно подавать милостыню только в мечеть. Во-вторых, вы знаете, что нуждающиеся часто обращаются за помощью в мечети. Более 1600 семей зарегистрированы в Центральной мечети Алматы. Они регулярно получают помощь. Учитель Центральной мечети Алматы Руслан Каиргельды

По данным теолога, в Алматы 52 мечети – в каждой есть малообеспеченные семьи.

Помощь им оказывается из средств, выделяемых городским мечетям. Мы рекомендуем подавать милостыню в мечеть, но это необязательно. Руслан Каиргельды

Учитель алматинской центральной мечети напомнил, что теперь никто не получает милостыню из пшеницы.

Милостыню (фитр-садака) можно давать во время поста деньгами и мукой. На сайте ramazan2022.kz есть специальная кнопка «Подать милостыню». Таким образом вы можете подавать милостыню. Руслан Каиргельды

Ранее теолог объяснил, нарушает ли Оразу вакцинация, а главный имам Алматы Толеби Оспан рассказал, что мечети города утвердили специальный план празднования священного месяца Рамадан.

Напомним, священный месяц Рамадан начнется 2 апреля и закончится 1 мая. Пост продлится 30 дней. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Ляйлятуль-Кадр) – в ночь на 28 апреля. В 2022 году сумма фитр-садака установлена ​​в размере 500 тенге.

Новость по теме Рамадан-2022: расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

28 марта заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана, наиб муфтий Ершат кажы Онгар рассказал, какие действия мусульман нарушают Оразу и что делать людям в этом случае.