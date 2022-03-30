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18:05 30.03.2022

Ерлан Карин рассказал иностранным дипломатам о президентских реформах в Казахстане

Вопросы иностранных дипломатов Фото: akorda.kz
Сегодня, 30 марта, Государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин встретился с руководителями дипломатических представительств стран-участниц Европейского союза, аккредитованных в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политических реформ президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», передает Акорда.

Госсекретарь рассказал дипломатам о содержании политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, акцентировав внимание на ключевых положениях Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Особое внимание было уделено механизмам перехода страны от суперпрезидентской системы управления к модели президентской республики с сильным Парламентом, в том числе пропорционально-мажоритарной системе формирования Мажилиса, расширению и перераспределению полномочий палат парламента, либерализации порядка регистрации политических партий, совершенствованию институтов местного самоуправления, реформе административно-территориального устройства страны, укреплению принципов верховенства права.

Константин Вноровский
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