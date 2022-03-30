18:10 30.03.2022
Алматинцев предупредили об опасности схода лавин в горах
Фото: pixabay
Специалисты Департамента ЧС Алматы и ГУ «Казселезащита» призвали алматинцев и гостей города воздержаться от походов в горную местность, передает Zakon.kz.
Отмечается, что из-за выпадения обильных осадков в горах близ Алматы сохраняется высокая опасность схода лавин.
В связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период с 31 марта по 1 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, говорится в штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».
В ведомстве напомнили, что информирование жителей города о лавинной опасности проводится через SMS-оповещение, СМИ, а также через мобильное приложение «Дармен», которое интегрировано с 50 крупными медиабордами города, расположенными вдоль магистральных дорог.
Кроме того, спасатели продолжают проводить профилактические спуски лавин.
Для обеспечения безопасности отдыхающих на территории ГЛК «Шымбулак» при помощи пневматической установки был произведен спуск лавин. Объем спущенного снега составил 300 кв. Сошедшая масса дошла до горнолыжной трассы, расчистку провели бульдозером курорта.Пресс-служба ДЧС Алматы