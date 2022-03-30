Алматинцев предупредили об опасности схода лавин в горах

Отмечается, что из-за выпадения обильных осадков в горах близ Алматы сохраняется высокая опасность схода лавин.

В связи с выпадением значительных осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период с 31 марта по 1 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин, говорится в штормовом предупреждении РГП «Казгидромет».

В ведомстве напомнили, что информирование жителей города о лавинной опасности проводится через SMS-оповещение, СМИ, а также через мобильное приложение «Дармен», которое интегрировано с 50 крупными медиабордами города, расположенными вдоль магистральных дорог.

Кроме того, спасатели продолжают проводить профилактические спуски лавин.